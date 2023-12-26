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17:36, 26 декабря 2023Бывший СССР

Залужный призвал украинцев смириться с грядущей потерей Авдеевки

Залужный: ВС России могут взять Авдеевку, и не нужно устраивать из этого шоу

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Российская армия может взять Авдеевку, и не нужно устраивать из этого шоу. Смириться с грядущей потерей города украинцев призвал главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь шоу или скорбь вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам», — сказал главком ВСУ.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России могут концентрироваться на определенном направлении и через два-три месяца повторить то, что произошло с Артемовском. При этом он добавил, что командование хочет сохранить людей, а потом «отвоевать».

Ранее Залужный опроверг слова Владимира Зеленского о том, что Генеральный штаб ВСУ просил призвать на военную службу полмиллиона украинцев.

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      Алевтина Запольская
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