Залужный признал потерю Украиной Марьинки

Главком ВСУ Залужный: Марьинка перешла под российский контроль

Марьинка перешла под контроль российской армии, при этом сам город практически уничтожен. Об этом на брифинге заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, сообщает издание «Страна.ua».

«Отошли из западных окраин города: в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других немного дальше», — заявил главком. Залужный признал, что оставить позиции пришлось, потому что в результате боевых действий город полностью разрушен: «я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует»

25 декабря Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Спикер Сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун тогда заявил, что говорить о полном оставлении Украиной населенного пункта «некорректно».

26 декабря в ВСУ уже косвенно признали потерю Марьинки, не включив бои за город в сводки.