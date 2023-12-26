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11:25, 26 декабря 2023Бывший СССР

Генштаб Украины косвенно признал потерю Марьинки

Упоминание боев в Марьинке исчезло из новой сводки Генерального штаба ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) от 26 декабря отсутствует упоминание боевых действий в районе Марьинки, о взятии под контроль которой заявил Министр обороны России Сергей Шойгу, и что отрицали в ВСУ. На это обратила внимание Русская служба «Би-би-си».

Раньше в сводках генштаб ВСУ регулярно писал об огневых стычках на территории города. В новом отчете от 26 декабря упоминаются только боевые действия на марьинском направлении в районе Новомихайловки, которая находится в 6 километрах южнее самой Марьинки.

25 декабря Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Спикер Сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун тогда заявил, что говорить о полном оставлении Украиной населенного пункта «некорректно».

О значении освобождения Маринки ранее высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Взятие города является символом того, что так называемое украинское контрнаступление явно захлебнулось, уверен депутат.

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      Глеб Палехов
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