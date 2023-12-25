В России высказались о значении взятия под контроль Марьинки

Депутат Новиков: взятие Марьинки под контроль имеет моральное и военное значение

Взятие под контроль российскими Вооруженными силами Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) имеет как моральное, так и военное значение. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Ее взятие само по себе не решит исход специальной военной операции (СВО), но ее занятие является символом того, что так называемое украинское контрнаступление явно захлебнулось. Российские Вооруженные силы не просто удерживают свои позиции, но и решают задачи расширения ареала своих действий. Все это, особенно на фоне активизировавшихся разговоров и даже дискуссий на Украине о необходимости срочного проведения новой мобилизации, подчеркивает драматизм положения, в котором оказывается официальный Киев и скудность их возможностей с точки зрения дальнейшего эффективного противостояния России», — считает депутат.

Взятие под контроль Марьинки в этом отношении для российских Вооруженных сил и для нашей страны в целом имеет большое морально-психологическое и военно-политическое значение Дмитрий Новиков депутат Госдумы

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР. Глава ведомства отметил, что это позволит снизить оборонительный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и даст «дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линии соприкосновения».

Шойгу также сообщил, что после перехода Марьинки под контроль Москвы российские войска отодвинули артиллерию ВСУ от Донецка. «Считаю возможным, Владимир Владимирович, наградить государственными наградами тех, кто наиболее активно вел боевые действия и отличился при взятии Марьинки», — добавил министр. Российский лидер поддержал идею.

Марьинка расположена в десяти километрах к юго-западу от Донецка. Бои за город шли с самого начала российской спецоперации в феврале 2022 года. В 2014-2015 годах за населенный пункт также проходили сражения, однако Украина сумела сохранить над ним контроль. До начала конфликта там проживало около 10 тысяч человек.