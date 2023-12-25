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07:56, 25 декабря 2023Россия

Российские спецназовцы взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

РИА Новости: спецназовцы РФ уничтожили сеть блиндажей на артемовском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы спецназа Вооруженных сил (ВС) России Южной группировки войск совершили налет на опорный пункт в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском участке. Об этом передает РИА Новости.

Командир отряда с позывным Сибирь рассказал, что операция прошла в тылу ВСУ на артемовском направлении. Военные ночью отправились в опорный пункт ВСУ, замаскировавшись рядом с украинским блиндажом и начав наблюдение. После того, как украинские солдаты обозначили свое присутствие, российские артиллеристы нанесли огонь, а разведчики произвели налет на позицию.

«Достаточно продуктивный день сегодня прошел, разведчики тоже сегодня отработали, одну позицию также у противника отбили, в результате чего одного человека взяли в плен», — рассказал командир отряда.

Ранее российские войска уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом. Они поразили цели 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами.

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      Марина Совина
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