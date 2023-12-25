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06:30, 25 декабря 2023Россия

Российские войска уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Reuters

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, артиллеристы скрытно прибыли на огневую позицию. Там они навелись на цели. Уточняется, что поражение целей велось 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами.

«Два дня работали — уничтожили два опорных пункта. Выехали, пристрелялись и залпом отправили остаток», — рассказал командир боевой машины в позывным «Росич».

Ранее в МО сообщили, что группа бойцов группировки войск «Запад» уничтожила минометы, станцию спутниковой связи Starlink и пехоту ВСУ с помощью боевых дронов на купянском направлении. Также было уничтожено несколько блиндажей.

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      Марина Совина
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