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06:19, 25 декабря 2023Россия

Российские бойцы уничтожили станцию Starlink и минометы ВСУ

МО: группировка «Запад» уничтожили станцию Starlink и пехоту ВСУ под Купянском

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Группа бойцов группировки войск «Запад» уничтожила минометы, станцию спутниковой связи Starlink и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью боевых дронов на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Также было уничтожено несколько блиндажей. Это произошло благодаря совместной работе разведчиков, мотострелковых и артиллерийских подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», уточнили в ведомстве.

Ранее российские военные уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также 24 декабря гранатометчики группировки «Запад» уничтожили транспорт ВСУ под Купянском.

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      Марина Совина
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