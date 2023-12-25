МО: группировка «Запад» уничтожили станцию Starlink и пехоту ВСУ под Купянском

Группа бойцов группировки войск «Запад» уничтожила минометы, станцию спутниковой связи Starlink и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью боевых дронов на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Также было уничтожено несколько блиндажей. Это произошло благодаря совместной работе разведчиков, мотострелковых и артиллерийских подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», уточнили в ведомстве.

Ранее российские военные уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также 24 декабря гранатометчики группировки «Запад» уничтожили транспорт ВСУ под Купянском.