Мужчины и женщины перечислили способы отказаться от просмотра порно

Женщины и мужчины, которые смогли отказаться от просмотра порнороликов, перечислили способы, которые помогли им перестать смотреть видео для взрослых. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей посоветовал зависимым от порно людям чаще бывать на свежем воздухе — хотя бы по часу в день.

Возьмите с собой скетчбук и рисуйте. Выходите из дома. Возьмите с собой хлеба и сыра и гуляйте допоздна, перекусывая ими. Если нужно, купите еще not_a_droid пользователь Reddit

Еще одна пользовательница форума отметила, что отказаться от просмотра порнороликов можно, если заменить их на другой способ избавления от стресса.

Нужно избегать использования телефона, мониторов, консоли, телевизора. Все эти вещи обеспечивают высокий уровень дофамина, который разрушает мозг, ваша чувствительность притупляется. Замечали, как перестают впечатлять видео на YouTube? Как игры, которые когда-то радовали, перестают? В мозге ломается система внутреннего подкрепления. Главное — сократить воздействие этих стимуляторов, вернуть мозг к прежнему функционированию и стремиться к естественным стимуляторам — встречам с друзьями, долгим прогулкам по пляжу, урокам игры на гитаре — и порно будет не нужно Glad-Faithlessness75 пользовательница Reddit

Еще один мужчина предложил использовать вместо порно собственное воображение.

Секс и либидо естественны, нужно просто научиться хотеть настоящего секса, использовать воображение вместо того, чтобы жаждать порно. Однажды это получится само, и вы даже думать не будете о порно. Оглянетесь и не поверите, как много его смотрели SwiftUnban пользователь Reddit

Ранее пары, прожившие долгое время без интима, поделились способами вернуться к сексуальной жизни на Reddit. Один из пользователей сообщил, что толчком к возврату к интимной жизни стало то, что он сделал вазэктомию, а жена перестала употреблять гормональные контрацептивы, влиявшие на ее либидо.