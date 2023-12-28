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18:44, 28 декабря 2023Бывший СССР

На Украине рассказали об организации встречи Зеленского и Орбана

Ермак обсудил возможную встречу Зеленского и Орбана с главой МИД Венгрии Сийярто
Владимир Зеленский и Виктор Орбан

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото: Matias Baglietto / Reuters

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили возможную встречу украинского лидера Владимира Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

В ходе телефонных переговоров Ермак и Сийярто обсудили итоги разговора глав государств. «Работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем», — сообщил глава ОП.

Стороны также обсудили процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Ранее заместитель главы администрации украинского лидера Игорь Жовква назвал темы его возможных переговоров Зеленского и Орбана. Главы государств могут обсудить широкий спектр вопросов — от украинского закона о нацменшинствах до экономики и транзита.

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      Юрий Леонов
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