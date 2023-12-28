На Урале водитель вместо коммунальщиков выкопал застрявшие в пробке фуры

В Екатеринбурге водитель даром выкопал застрявшие в пробке 10 фур

В Екатеринбурге водитель даром, выполняя работу коммунальных служб, выкопал 10 фур, которые застряли в пробке на улице Шефской. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило издание, Александр Иванов — механик, чемпион Урала по автомодельному спорту и бронзовый призер Чемпионата России 2020 года.

Горожанин возвращался с работы, когда попал в затор. Мужчина увидел, как большегрузы застряли под мостом на подъеме — схватил трос и бросился выручать водителей.

За действиями россиянина наблюдал еще один автолюбитель и решил присоединиться. К полуночи они освободили семь машин, а на следующий день — еще три.

Иванов героем в этой ситуации себя не считает. Он подчеркнул, что помощь на дороге дело обязательное, но это не значит, что коммунальные службы не должны игнорировать свои обязанности.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области столкнулись более 25 машин, пять человек пострадали.