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08:43, 22 декабря 2023Россия

Более 25 машин столкнулись на дороге в российском регионе

В Нижегородской области столкнулись более 25 машин, пять человек пострадали

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Более 25 машин столкнулись на дороге в селе Ближнее Борисово Нижегородской области. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника телеканала, все произошло в российском регионе рано утром в пятницу, 22 декабря. В результате ДТП пострадали пять человек, отметил он.

Сейчас на месте начали работу сотрудники Госавтоинспекции и медики. Другие обстоятельства и причины ДТП выясняются, подчеркнул источник РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что под Уфой школьный автобус столкнулся с «КамАЗом». 12 детей и один взрослый пострадали. Шестерых школьников доставили в больницу.

До этого в Удмуртии 14 человек пострадали при столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем. Госпитализация тогда потребовалась трем людям.

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      Анна Щербакова
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