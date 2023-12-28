Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:46, 28 декабря 2023Среда обитания

Назван простой способ избавиться от пропитавшего дом запаха еды

«БелНовости»: избавиться от пропитавшего дом запаха еды поможет сода

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пищевая сода поможет избавиться от запаха еды, пропитавшего дом или квартиру. Простой способ справиться от неприятного аромата назвали эксперты портала «БелНовости».

Специалисты советуют в первую очередь тщательно убраться на кухне. Необходимо удалить с поверхностей жидкости и следы жира, использовав для этого соду. Затем рекомендуется насыпать немного продукта в чашку и оставить на кухне — пищевая сода эффективно впитает в себя лишние запахи.

Далее следует вымыть посуду, микроволновую печь и духовку. Помимо соды, справиться с жирными пятнами помогут лимонная кислота и сок. Не стоит забывать о мусорных ведрах — эксперты подчеркивают, что они часто становятся главными источниками неприятных запахов. Их необходимо не только вовремя опустошать, но и чистить. На дно ведра можно положить соль, которая впитывает запахи и влагу.

Ранее россиянам назвали виды еды, которые сильнее всего портят мебель при готовке. Ими оказались жирные продукты, содержащих ферменты, масла и специи.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги самим себе. Комиссию отменят навсегда

      Лавров предупредил Армению об угрозах от сближения с НАТО

      Губерниев оспорил признание Костомарова спортсменом года

      Голая вечеринка Ивлеевой вызвала скандал. С какими последствиями столкнулись звезды шоу-бизнеса?

      На Урале водитель вместо коммунальщиков выкопал застрявшие в пробке фуры

      Власти оценили достаточность доходов россиян для покупки жилья

      В Госдуме начали пересаживаться на отечественные служебные машины

      Создатели Cyberpunk 2077 рассказали о провале игры

      Цены на нефть начали расти

      Авиаэксперт назвал три фактора везения экипажа севшего на реку в Якутии Ан-24

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости