Назван простой способ избавиться от пропитавшего дом запаха еды

«БелНовости»: избавиться от пропитавшего дом запаха еды поможет сода

Пищевая сода поможет избавиться от запаха еды, пропитавшего дом или квартиру. Простой способ справиться от неприятного аромата назвали эксперты портала «БелНовости».

Специалисты советуют в первую очередь тщательно убраться на кухне. Необходимо удалить с поверхностей жидкости и следы жира, использовав для этого соду. Затем рекомендуется насыпать немного продукта в чашку и оставить на кухне — пищевая сода эффективно впитает в себя лишние запахи.

Далее следует вымыть посуду, микроволновую печь и духовку. Помимо соды, справиться с жирными пятнами помогут лимонная кислота и сок. Не стоит забывать о мусорных ведрах — эксперты подчеркивают, что они часто становятся главными источниками неприятных запахов. Их необходимо не только вовремя опустошать, но и чистить. На дно ведра можно положить соль, которая впитывает запахи и влагу.

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