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11:33, 28 декабря 2023Среда обитания

Названы портящие мебель при готовке продукты

Эксперт Новиков: запах жирных продуктов сильнее всего впитывается в мебель

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Запах жирных продуктов, содержащих ферменты, масла и специи, впитывается в мебель сильнее остальных. Еду, которая портит предметы интерьера при готовке, назвали эксперты РИА Новости.

По словам ведущего технолога по клинингу компании Qlean Данилы Новикова, ферменты являются благоприятной средой для развития микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых источают неприятный запах. «Жиры и масла, например от рыбы, которая пахнет очень сильно и стойко, глубоко впитываются в мебель. Ароматы специй в соусах благодаря уксусу и маслу также надолго закрепляются в мебели», — отметил эксперт.

То, как хорошо впитается запах, в первую очередь зависит от пористости материала, из которого сделана мебель, а долговечность — от носителя аромата. К примеру, масло может полностью заполнить поры, в то время как уксус проникает очень глубоко. Специалист по чистке мебели сервиса «Профи» Михаил Щелин добавил, что степень впитывания также зависит от температуры и количества блюда: чем оно горячее, тем сильнее испортит мебель, так как при нагревании волокна расширяются и впитывают в себя больше запахов.

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Чтобы мебель была устойчивее к запахам, Щелин посоветовал обрабатывать ее отталкивающей влагу пропиткой или чем-нибудь накрывать. Кроме того, он посоветовал делать выбор в пользу мебели, устойчивой к пятнам. «Практически не впитывают в себя жидкости синтетические гладкие материалы: пластик, ламинированные столешницы», — рассказал эксперт.

Ранее эксперт «Яндекс Недвижимости» Анна Устюжанинова назвала неудобные для жизни решения в интерьере. По ее словам, при проектировке квартиры нужно рассчитать необходимое количество и расположение розеток.

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