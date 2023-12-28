Названы обогнавшие Москву по подорожанию жилья города России

Лидерами по росту цен на вторичное жилье в России стали Челябинск и Омск

В 2023 году в ряде городов России цены на жилье на вторичном рынке выросли сильнее, чем в Москве. Обогнавшие столицу по подорожанию квартир мегаполисы назвал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов в разговоре с «Известиями».

По информации эксперта, лидером по росту цен на «вторичку» по итогам текущего года стал Челябинск — там средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 33,3 процента. Второе и третье места в списке заняли Омск и Екатеринбург, где показатели повысились на 26,8 и 25,2 процента соответственно. На четвертом месте оказался Ростов-на-Дону — там «квадрат» в готовых квартирах за 2023-й подорожал на 24 процента. Пятерку замкнули Волгоград и Краснодар, где параметр увеличился на 20,9 процента. Специалист отметил, что на первых строчках списка мегаполисов с наибольшим ростом цен на вторичную недвижимость оказались Омск, Челябинск и Волгоград, где средняя цена за квадратный метр жилья этого типа традиционно была наиболее низкой.

В Петербурге и Москве жилье в нынешнем году подорожало гораздо скромнее — на 12,8 и 3,7 процента соответственно. В среднем по России стоимость «квадрата» повысилась на 9,9 процента, несмотря на многочисленные прогнозы в начале года о том, что цены пойдут вниз, подчеркнул аналитик. «Отмена субсидируемых застройщиками ставок в начале года и недостаточное количество доступных готовых квартир в новостройках привели к новой волне спроса на рынке вторичного жилья и более активному росту цен, а рост ключевой ставки в середине года стал новым катализатором спроса», — заключил Иванов.

Днем ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута спрогнозировал возможное снижение цен на готовые квартиры в России в январе-феврале 2024-го.