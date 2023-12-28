Необычная фигура Деда Мороза испугала жителей российского города

Необычные фигуры Деда Мороза и Снегурочки испугали жителей Артема

В Артеме Приморского края установили необычные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые испугали жителей российского города. Об этом сообщает издание «Подъем».

Скульптуры появились около Дома культуры имени Артема, они сделаны из разноцветного пластика и светятся в темноте. Отличительной чертой фигур являются большие круглые глаза ярко-голубого и зеленого цвета с узкими зрачками. Горожане посчитали скульптуры жуткими и назвали их «ходоками».

В администрации Артема отметили, что фигуры не новые. До 2023 года их устанавливали на центральной площади, при этом жалоб от местных жителей не поступало.

Ранее в подмосковном Дзержинском на площади установили елку без половины веток. Местные жители возмутились внешним видом праздничного дерева и пожаловались в администрацию города и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.