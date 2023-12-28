Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:20, 28 декабря 2023Среда обитания

Новогодняя елка стала причиной пожара в российском городе

Квартира в Новосибирске загорелась из-за новогодней елки

Фото: Arh-sib / Shutterstock / Fotodom

Квартира на северо-востоке Новосибирска загорелась из-за новогодней елки. Об этом со ссылкой на главное управление МЧС по региону сообщает aif.ru.

Пожар в квартире в российском городе, находящейся на седьмом этаже девятиэтажки на улице Народной, начался после того, как в ней загорелось новогоднее дерево. После этого огонь перекинулся на домашние вещи.

Общую площадь возгорания оценили в пять квадратных метров. Пожар удалось полностью потушить за 18 минут. Из-за пожара жильцов верхних этажей дома пришлось эвакуировать, при этом никто не пострадал. В пресс-службе ведомства рассказали, что специалисты выяснят точные причины возгорания, а также другие его обстоятельства.

Ранее в этот же день россиян предупредили, что использование старых гирлянд может спровоцировать пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги самим себе. Комиссию отменят навсегда

      Лавров предупредил Армению об угрозах от сближения с НАТО

      Губерниев оспорил признание Костомарова спортсменом года

      Голая вечеринка Ивлеевой вызвала скандал. С какими последствиями столкнулись звезды шоу-бизнеса?

      На Урале водитель вместо коммунальщиков выкопал застрявшие в пробке фуры

      Власти оценили достаточность доходов россиян для покупки жилья

      В Госдуме начали пересаживаться на отечественные служебные машины

      Создатели Cyberpunk 2077 рассказали о провале игры

      Цены на нефть начали расти

      Авиаэксперт назвал три фактора везения экипажа севшего на реку в Якутии Ан-24

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости