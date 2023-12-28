Новогодняя елка стала причиной пожара в российском городе

Квартира в Новосибирске загорелась из-за новогодней елки

Квартира на северо-востоке Новосибирска загорелась из-за новогодней елки. Об этом со ссылкой на главное управление МЧС по региону сообщает aif.ru.

Пожар в квартире в российском городе, находящейся на седьмом этаже девятиэтажки на улице Народной, начался после того, как в ней загорелось новогоднее дерево. После этого огонь перекинулся на домашние вещи.

Общую площадь возгорания оценили в пять квадратных метров. Пожар удалось полностью потушить за 18 минут. Из-за пожара жильцов верхних этажей дома пришлось эвакуировать, при этом никто не пострадал. В пресс-службе ведомства рассказали, что специалисты выяснят точные причины возгорания, а также другие его обстоятельства.

Ранее в этот же день россиян предупредили, что использование старых гирлянд может спровоцировать пожар.