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10:45, 28 декабря 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности старых гирлянд

Эксперт Соколов: использование старых гирлянд способно привести к пожару

Фото: Unsplash

Использовать старые гирлянды стоит с осторожностью, чтобы избежать серьезных проблем. Об их опасности россиян предупредил эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в разговоре с «Известиями».

По словам специалиста, новые гирлянды сами по себе не несут опасности, однако перед их использованием желательно проверить, исправен ли провод. В свою очередь, со старыми гирляндами нужно быть внимательными, так как провода и вилка из-за износа могут быть повреждены. Соколов призвал тех, кто решил повесить гирлянду на улице, проследить, чтобы в место контакта с розеткой не попадал снег, а само украшение не раскачивал ветер, а также выключать иллюминацию перед сном. «Перегрузка электросетей является одной из самых распространенных причин пожаров в новогодние праздники», — отметил он.

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Эксперт порекомендовал приобретать гирлянды в специализированных магазинах и от известных производителей. При выборе подходящего варианта стоит осмотреть упаковку, чтобы убедиться, что все элементы гирлянды находятся внутри, провода целы, а разъемы соединены. Для того чтобы удостовериться, что все лампочки работают исправно, можно попросить консультанта включить ее. Решившим купить гирлянду на маркетплейсах он посоветовал изучить отзывы о товаре и о его продавце.

Ранее в декабре депутат Госдумы Никита Чаплин предостерег россиян, что гирлянду не стоит размещать в слишком теплых и влажных местах, а также оставлять включенной на протяжении всего праздника или нескольких дней, чтобы избежать перегрева и пожара.

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      Полина Кислицына
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