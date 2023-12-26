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15:18, 26 декабря 2023Среда обитания

Названы роковые ошибки при использовании гирлянды

Депутат Чаплин отсоветовал россиянам покупать гирлянду в интернете

Фото: Unsplash

Чтобы сократить вероятность пожаров, не стоит покупать гирлянду через интернет. Об этом россиян предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает Life.

Чаплин назвал три роковые ошибки при использовании гирлянды. Первая из них — покупка таких товаров на маркетплейсах. По словам эксперта, из-за популярности онлайн-магазинов случаи возгорания участились. «Там предлагают большие скидки, но это уловка, чтобы скорее продать товар плохого качества», — рассказал депутат.

Чаплин также посоветовал использовать гирлянду согласно инструкции. Как правило, в них указан рекомендуемый период работы устройства, который часто ограничивается несколькими часами. При этом многие пользователи оставляют гирлянды включенными на протяжении всего праздника или нескольких дней. Это может привести к перегреву и пожару.

Эксперт напомнил, что важно обращать внимание и на правильное размещение гирлянды. Так, их нельзя вешать в слишком теплых и влажных местах. Депутат подчеркнул необходимость выключать устройство, когда все члены семьи уходят из дома.

Ранее представитель МЧС Алексей Михан напомнил, что гирлянды часто становятся причиной пожаров. Он отметил, что их нужно выключать не только при выходе из дома, но и ночью.

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      Александра Качан
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