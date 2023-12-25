Россиян предупредили об опасности новогодних развлечений

Представитель МЧС Михан: дымовой сигнализатор спасет от загоревшейся гирлянды

Неосторожное применение пиротехники — самый популярный повод для обращений в экстренные службы в Новый год. Как не допустить, чтобы праздничные развлечения привели к травмам и пожарам, напомнил представитель Главного управления МЧС России Алексей Михан в эфире «Радиоточки НСН».

Не стоит приобретать петарды с рук или на стихийных рынках. При покупке необходимо удостовериться, имеются ли у изделий сертификаты, маркировка о проверке качества, а также знак об обращении на рынке.

Запускать фейерверки нужно в соответствии с инструкцией. Пренебрежение правилами повлечет штраф. Помимо петард, осторожность требуется и в обращении с бенгальскими огнями. Перед тем, как их зажечь, важно проверить, есть ли вблизи салфетки, скатерти, шторы и другие легковоспламеняющиеся предметы.

Гирлянды зачастую становятся источником пожаров в квартире. Михан предупреждает, что выключать иллюминацию нужно не только при выходе из дома, но и ночью. Снизить риски возгорания поможет дымовой сигнализатор — его стоимость начинается от 500 рублей.

Ранее доктор химических наук рассказал о смертельной опасности, которую таят в себе фейерверки и бенгальские огни. В состав пиротехники нередко входят токсичные вещества, вызывающие рак.