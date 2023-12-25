Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:38, 25 декабря 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности новогодних развлечений

Представитель МЧС Михан: дымовой сигнализатор спасет от загоревшейся гирлянды
СюжетПожары в России

Фото: kryzhov / Shutterstock / Fotodom

Неосторожное применение пиротехники — самый популярный повод для обращений в экстренные службы в Новый год. Как не допустить, чтобы праздничные развлечения привели к травмам и пожарам, напомнил представитель Главного управления МЧС России Алексей Михан в эфире «Радиоточки НСН».

Не стоит приобретать петарды с рук или на стихийных рынках. При покупке необходимо удостовериться, имеются ли у изделий сертификаты, маркировка о проверке качества, а также знак об обращении на рынке.

Материалы по теме:
Куда поехать на Новый год? Топ направлений для отдыха в России и за рубежом в 2024 году
Куда поехать на Новый год?Топ направлений для отдыха в России и за рубежом в 2024 году
31 октября 2023
Новый год 2024 в Санкт-Петербурге: где встретить и как составить программу праздника
Новый год 2024 в Санкт-Петербурге:где встретить и как составить программу праздника
19 декабря 2023

Запускать фейерверки нужно в соответствии с инструкцией. Пренебрежение правилами повлечет штраф. Помимо петард, осторожность требуется и в обращении с бенгальскими огнями. Перед тем, как их зажечь, важно проверить, есть ли вблизи салфетки, скатерти, шторы и другие легковоспламеняющиеся предметы.

Гирлянды зачастую становятся источником пожаров в квартире. Михан предупреждает, что выключать иллюминацию нужно не только при выходе из дома, но и ночью. Снизить риски возгорания поможет дымовой сигнализатор — его стоимость начинается от 500 рублей.

Ранее доктор химических наук рассказал о смертельной опасности, которую таят в себе фейерверки и бенгальские огни. В состав пиротехники нередко входят токсичные вещества, вызывающие рак.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР. Какое стратегическое значение имеет этот населенный пункт?

      Раскрыта «самая крутая» система управления

      Россиянка «поселила» у себя 70 иностранцев и оказалась под угрозой тюрьмы

      Российский уголовник предстанет перед судом за стрельбу в соседа из обреза

      Рита Ора поздравила фанатов с Рождеством в платье без бюстгальтера

      Бывший хоккеист молодежной сборной России завершил карьеру в 21 год

      Названы лучшие игры 2023 года на ПК

      Названы пять портящих впечатление о квартире вещей

      Пассажирка запретила людям откидывать сиденье в самолете и была обругана в сети

      Лукашенко пошутил о погоде в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости