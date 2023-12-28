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16:34, 28 декабря 2023Экономика

Оценено решение ЦБ отменить комиссии за переводы в СБП

Эксперт Антонов: отмена комиссий за переводы в СБП даст позитивный эффект

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Отмена комиссий для банков за переводы между своими счетами через Систему быстрых платежей (СБП) даст позитивный эффект для российской платежной системы, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал в разговоре с «Известиями».

Эксперт назвал решение Центробанка современным и правильным, поскольку мера ускорит развитие СБП в стране и позволит достичь снижения издержек банков. Он объяснил, что отсутствие комиссий за переводы снимает дополнительное финансовое бремя с организаций, что позволит им активнее продвигать СБП и увеличивать количество пользователей системы.

Антонов добавил, что благодаря новому требованию доля пользователей системы быстрых платежей может вырасти на 15-25 процентов. В то же время это скажется на развитии цифровизации платежей и приучит людей к новым сервисам.

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, говоря о решении ЦБ, заявил, что российские банки не будут искать пути обхода требований Центробанка. Экономист подчеркнул, что финансовые организации не будут портить отношения с регулятором ради дополнительных доходов, которые получают от комиссий за переводы, поскольку «нажива здесь копеечная».

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      Мария Грушко
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