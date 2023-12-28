Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:56, 28 декабря 2023Экономика

Эксперт оценил решение ЦБ навсегда отменить комиссии за переводы самому себе

Коган: банки не будут искать пути обхода требований ЦБ по переводам через СБП

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российские банки не будут искать пути обхода требований Центробанка по отмене комиссий за переводы самому себе в другие банки через Систему быстрых платежей (СБП), считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Свое мнение о решении регулятора он выразил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Банки не пойдут ссориться с ЦБ. Если ЦБ сказал сделать так, банки отдадут честь и сделают так, как надо», — заявил он.

Экономист подчеркнул, что банки не будут портить отношения с Центробанком ради дополнительных доходов, которые получают от комиссий за переводы, поскольку «нажива здесь копеечная».

Банк России 28 декабря утвердил новый лимит переводов между счетами в разных банках через СБП. С 1 мая 2024 года россияне смогут бесплатно переводить деньги самим себе — это касается сумм до 30 миллионов рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги самим себе. Комиссию отменят навсегда

      На Урале водитель вместо коммунальщиков выкопал застрявшие в пробке фуры

      Власти оценили достаточность доходов россиян для покупки жилья

      В Госдуме начали пересаживаться на отечественные служебные машины

      Создатели Cyberpunk 2077 рассказали о провале игры

      Цены на нефть начали расти

      Авиаэксперт назвал три фактора везения экипажа севшего на реку в Якутии Ан-24

      Филиппа Киркорова заметили в клинике на фоне слухов о загноении ягодиц

      В России с нового года подорожает техосмотр автомобилей

      На Украине сообщили о подрыве иностранного балкера на мине в Черном море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости