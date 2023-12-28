Эксперт оценил решение ЦБ навсегда отменить комиссии за переводы самому себе

Коган: банки не будут искать пути обхода требований ЦБ по переводам через СБП

Российские банки не будут искать пути обхода требований Центробанка по отмене комиссий за переводы самому себе в другие банки через Систему быстрых платежей (СБП), считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Свое мнение о решении регулятора он выразил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Банки не пойдут ссориться с ЦБ. Если ЦБ сказал сделать так, банки отдадут честь и сделают так, как надо», — заявил он.

Экономист подчеркнул, что банки не будут портить отношения с Центробанком ради дополнительных доходов, которые получают от комиссий за переводы, поскольку «нажива здесь копеечная».

Банк России 28 декабря утвердил новый лимит переводов между счетами в разных банках через СБП. С 1 мая 2024 года россияне смогут бесплатно переводить деньги самим себе — это касается сумм до 30 миллионов рублей в месяц.