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10:15, 28 декабря 2023Экономика

ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги между своими счетами

ЦБ: с 1 мая россияне смогут переводить до ₽30 млн без комиссии между счетами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках с 1 мая 2024 года — Центробанк навсегда отменил комиссию на переводы «самому себе» до 30 миллионов рублей. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

Осуществлять переводы можно через Систему быстрых платежей (СБП). При переводе от одного человека к другому лимит останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия за перевод выше этой суммы также не изменится — 0,5 процента от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года ЦБ освободил банки от уплаты комиссий по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для организаций будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки.

Изначально планировалось установить лимит суммы перевода в 1,4 миллиона рублей, однако в итоговой редакции законопроекта, который утвердила Госдума, лимит был увеличен до 30 миллионов рублей. Как указывалось ранее, переводы непосредственно в офисах банков или с помощью платежных систем бесплатными не будут — за них, согласно проекту, взимается комиссия.

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      Мария Грушко
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