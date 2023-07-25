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15:12, 25 июля 2023Экономика

Госдума одобрила лимит бесплатных переводов самому себе

Госдума во втором чтении одобрила запрет комиссий на переводы самому себе до 30 млн рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россияне смогут начать отправлять переводы на сумму до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в других банках без комиссии. Соответствующий законопроект во втором, ключевом чтении одобрила Госдума, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Однако тексте поправок не указывается, каким образом надо совершать переводы между счетами, чтобы они были бесплатными.

Новым законом предлагается запретить кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах данной суммы, указано в пояснительной записке к документу. В ней также уточняется, что норма устанавливается в целях пресечения возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между кредитными организациями.

В первом чтении нижняя палата парламента приняла этот документ с лимитом на бесплатные переводы самому себе в 1,4 миллиона рублей еще в конце прошлого года. Однако в новой редакции законопроекта лимит было решено повысить.

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    Мария Грушко
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