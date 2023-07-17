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17:11, 17 июля 2023Экономика

Раскрыты детали законопроекта о лимите бесплатных переводов самому себе

Депутат Аксаков: лимит бесплатных переводов коснется только операций по СБП и реквизитам

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Увеличение лимита переводов без комиссии на свои счета в других банках коснется только онлайн-операций по Системе быстрых платежей и реквизитам корреспондентского счета. Слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова приводит ТАСС.

Депутат уточнил, что соответствующая поправка может быть рассмотрена в последние дни весенней сессии Госдумы, которая завершится 26 июля. В настоящее время клиенты банков могут перевести без комиссии через СБП до 100 тысяч рублей в месяц. Если размер денежного перевода будет выше, комиссия составит не более 0,5 процента от конечной суммы, но не более полутора тысяч рублей.

Ранее «Известия» со ссылкой на новую редакцию законопроекта, подготовленного ко второму чтению в Госдуме, сообщили, что лимит бесплатных банковских переводов на счета в другие банки для россиян повысят до 30 миллионов рублей. Если сумма не будет превышать эту планку, то кредитные организации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств.

В прошлой версии законопроекта лимит был установлен на уровне 1,4 миллиона рублей. Таким образом российские власти захотели поднять лимит бесплатных банковских переводов более чем в 20 раз. При этом ограничения коснутся только переводов с карты на карту или переводов, совершаемых при личном присутствии в отделении банка.

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    Анатолий Акулов
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