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02:55, 17 июля 2023Экономика

В России повысят лимит бесплатных переводов самому себе

«Известия»: лимит бесплатных переводов самому себе в России повысят до 30 млн рублей

Фото: pixabay.com

Россияне смогут без комиссии отправлять переводы на сумму до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в других банках. Об этом в понедельник, 17 июля, пишут «Известия» со ссылкой на новую редакцию законопроекта, подготовленного ко второму чтению в Госдуме.

В первом чтении нижняя палата парламента приняла этот документ с лимитом на бесплатные переводы самому себе в 1,4 миллиона рублей еще в конце прошлого года. Согласно новой редакции законопроекта, лимит повысят — банки не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств между своими счетами в пределах 30 миллионов рублей.

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Ограничения коснутся только переводов с карты на карту или переводов, совершаемых при личном присутствии в отделении банка. Это позволит освободить граждан от необходимости дополнительно платить комиссию за перевод средств на свои счета в другие кредитные учреждения.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что лимит в размере 30 миллионов рублей в месяц действительно планируется установить, а банкам будет запрещено ограничивать размер и количество переводов самому себе в пределах установленной суммы.

Ранее глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщала, что многие российские банки поддержали инициативу по увеличению порога для бесплатных переводов граждан самим себе. По ее словам, Центробанк старается найти консолидированную позицию по данному вопросу.

В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не изменил своего мнения насчет ограничения бесплатных переводов на уровне 1,4 миллиона рублей. Она отметила, что у людей должно быть право свободно переводить свои сбережения из одного банка в другой хотя бы в рамках застрахованной суммы.

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    Марина Совина
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