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17:13, 17 марта 2023Экономика

В ЦБ рассказали о пределе банковского перевода самому себе

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что не поддерживает практику запирания людей в одном банке

Фото: ImYanis / Shutterstock / Fotodom

Центробанк не изменил своего мнения насчет ограничения бесплатных переводов на уровне 1,4 миллиона рублей, цитирует главу Банка России Эльвиру Набиуллину РБК.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России глава регулятора заявила, что у людей должно быть право свободно переводить свои сбережения из одного банка в другой хотя бы в рамках застрахованной суммы. По ее словам, финансовые организации не должны при помощи высоких комиссий за переводы «запирать людей в рамках одного банка».

В феврале 2023 года ряд крупных российских банков предложил резко снизить размер переводов без комиссии. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, некоторые представители отрасли предлагали ограничить разрешенные суммы 100 тысячами рублей.

Ранее в Центробанке захотели убрать комиссию за переводы между собственными счетами в разных банках. Эту идею уже одобрили в Госдуме — по мнению депутатов, это поможет пресечь препятствия «для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

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Вячеслав Агапов
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