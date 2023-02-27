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11:18, 27 февраля 2023Экономика

В России предложили резко снизить размер бесплатных переводов самому себе

РБК: российские банки предлагают снизить лимит бесплатных переводов себе до ₽300-600 тысяч

Фото: Unsplash

Российские банки обсуждают возможное снижение лимита бесплатных переводов «самому себе» до диапазона 300-600 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Резко уменьшить размер переводов без комиссии предлагает ряд крупных российских банков, а небольшие кредитные организации в основном поддерживают изначально предусмотренный лимит в 1,4 миллиона рублей в месяц. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что вариант законопроекта к второму чтению сейчас обсуждается, а участники дискуссии называют разные ограничения — от 100 тысяч до 1,4 миллиона рублей.

С инициативой убрать комиссию за данный вид трансакций ранее выступил Центробанк, предложение было одобрено Госдумой. Согласно принятому в декабре в первом чтении документу, граждане могут переводить средства между собственными счетами в разных банках посредством Системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.

Ранее стало известно, что в ЦБ рассматривают возможность изменения лимита бесплатных переводов через систему быстрых платежей. Сейчас максимальный размер бесплатных переводов между гражданами составляет 100 тысяч рублей в месяц. За переводы свыше этой суммы комиссия составляет не более 0,5 процента от суммы перевода, но не менее 1500 рублей за перевод. Суточный лимит банков по переводам со счетов не может быть ниже 150 тысяч рублей.

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Мария Грушко
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