Центробанк поддержал порог бесплатных переводов самому себе

Центробанк: порог бесплатных переводов самому себе в 1,4 млн рублей должен быть сохранен

Многие российские банки поддержали инициативу по увеличению порога для бесплатных переводов граждан самим себе. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина в интервью «Известиям».

Однако некоторые кредитные организации обеспокоены необходимостью перестройки бизнес-модели и тем, как нововведение повлияет на их комиссионные доходы, отметила она. По словам Бакиной, Центробанк старается найти консолидированную позицию по данному вопросу.

Глава департамента рассказала, что в основном диалог участников рынка идет вокруг суммы порога. Регулятор считает, что размер бесплатных переводов россиян самим себе должен быть сохранен на уровне 1,4 миллиона рублей — именно эта цифра прописана в законопроекте. Центробанк рассчитывает, что стороны придут к компромиссу в ближайшее время, и закон будет принят до конца 2023 года.

Бакина уточнила, что с кредитными организациями обсуждался также вопрос ограничений не по сумме переводов, а, например, по количеству операций в месяц или в год. Однако такие изменения усложнили бы операционные процессы, поэтому ЦБ считает оптимальным ограничение именно по сумме.

В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не изменил своего мнения насчет ограничения бесплатных переводов на уровне 1,4 миллиона рублей. Она отметила, что у людей должно быть право свободно переводить свои сбережения из одного банка в другой хотя бы в рамках застрахованной суммы.

Ранее исследование аналитического центра НАФИ показало, что около половины россиян (49 процентов) сталкивались с необходимостью оплачивать комиссию при переводе средств на свой счет в другом банке. При этом 71 процент граждан считают, что подобные операции должны быть бесплатными.