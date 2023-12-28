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13:36, 28 декабря 2023Россия

Поругавшуюся с отцом из-за вечеринки московскую школьницу нашли на столбе

В Москве поругавшуюся с отцом десятиклассницу нашли на столбе после вечеринки

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве десятиклассницу, которая поругалась с отцом из-за вечеринки с одноклассниками, нашли на столбе. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Школьница, которая училась на «отлично», вернулась после вечеринки с одноклассниками домой в поселение Внуковское — ее старший брат заметил, что на празднике она употребляла алкоголь, и рассказал об этом отцу.

Мужчина хотел поговорить с дочерью о ее поведении, но разговор не состоялся, из-за чего было решено перенести его на следующий день. Утром отец нашел повисшую на столбе дочь без признаков жизни.

В прошлом году на козырьке подъезда дома на юго-востоке Москвы нашли 12-летнюю школьницу без признаков жизни. Ребенок оставил записку, в котором рассказал о конфликте с родителями.

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      Анастасия Шейкина
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