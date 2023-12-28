В России назвали сроки подорожания алкоголя

Завод «Кристалл»: алкоголь в России не будет дорожать до марта 2024 года

Алкоголь в российских магазинах не будет дорожать до марта 2024 года. Сроки изменения цен на спиртное назвал владелец Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ) Павел Победкин, его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, несмотря на предупреждения дистрибьюторов и производителей о предстоящем повышении цен, стоимость спиртного в торговых сетях не вырастет до весны. Производители стремятся отгружать продукцию, выпущенную до Нового года, чтобы ретейлеры смогли продавать ее по старой цене.

«Каждый год у нас происходит повышение акциза, и это, в свою очередь, корректирует ценовую модель для каждого предприятия. Помимо этого, в IV квартале 2023 года произошло повышение цены на спирт. Плюс — дорожают комплектующие. Поэтому каждый год после 1 января компании поднимают цены от 5 до 10 процентов в зависимости от позиции... В этом году сети уведомили, что до марта повышения цен они не принимают, то есть будут работать на старых стоках», — оценил ситуацию Победкин.

Ранее компания Ladoga уведомила партнеров об индексации цен на напитки на три-пять процентов. Дальнейшие изменения цен будут зависеть от ряда микро- и макроэкономических факторов и законодательных инициатив по регулированию алкогольного рынка, отметили в компании. Гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин предупредил о росте цен на 7-8 процентов из-за повышения акцизов и инфляции.

«Увеличение цен в 2024 году может быть вызвано множеством факторов, среди которых и рост стоимости заемных средств в России, и расходы на логистику и персонал, увеличение пошлин, и т.д. Из-за них можно ожидать увеличение до 10 процентов», — отметили в Simple group.

Ранее участники рынка предупреждали, что в 2024 году цены на крепкие виды алкогольной продукции в России вырастут в среднем на 7-10 процентов. Причинами подобной динамики назвали увеличение ставок акцизов, удорожание спирта, материалов и логистических услуг. Представители Алкогольной сибирской группы (АСГ), производящей «Белую березку», «Сиббиттер» и «Пять озер», а также компании Ladoga («Царская», Barrister, Fowler’s) уже уведомили розничные сети о планах повысить цены на крепкие виды алкоголя в пределах 10 процентов с начала следующего года.