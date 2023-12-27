Россиян предупредили о росте цен на алкоголь

«Ъ»: цены на крепкие виды алкоголя в России вырастут на 7-10 % в 2024 году

Цены на крепкие виды алкогольной продукции в России, включая водку, джин, виски и вино, вырастут в среднем на 7-10 процентов в 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Причиной подобной динамики станет ряд факторов, в том числе увеличение ставок акцизов, удорожание спирта, материалов и логистических услуг, предупреждают аналитики. Представители Алкогольной сибирской группы (АСГ), производящей «Белую березку», «Сиббиттер» и «Пять озер», а также компании Ladoga («Царская», Barrister, Fowler’s) уже уведомили розничные сети о планах повысить цены на крепкие виды алкоголя в пределах 10 процентов с начала следующего года.

Производители объясняют подобные меры тем, что за последнее время стоимость спирта в России выросла на 7 процентов, а ставки акциза поднялись на 4,9 процента. Кроме того, в четвертом квартале 2023 года цены на спирт могут увеличиться еще на 10 процентов. Чтобы отбить рост затрат на производство, крупные российские алкогольные производители будут вынуждены повысить цены на выпускаемую продукцию, заключили эксперты.

В конце октября газета «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра финансов Алексея Сазанова главе Минфина Антону Силуанову сообщала о планах ведомства поднять минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28 градусов на 7,5 процента с начала 2024 года — то есть на уровень ожидаемой годовой инфляции по итогам 2023-го.

Однако уже в первой половине декабря стало известно об отказе Минфина от собственной инициативы. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства тогда сообщило, что в министерстве передумали повышать минимальную розничную цену на водку, бренди и коньяк с 1 января 2024 года.