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20:06, 28 декабря 2023Мир

Премьер Ливана заявил об угрозе региональной войны из-за Израиля

Премьер Ливана Микати: действия Израиля могут привести к региональной войне

Фото: Kira Hofmann / Globallookpress.com

Действия Израиля в секторе Газа и на юге Ливана могут привести к региональной войне. Об этом заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати в ходе встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, передает Daily Mail.

«Продолжение израильских провокаций на юге Ливана может привести к росту напряженности и всеобъемлющей войне в регионе», — отметил политик.

Микати также добавил, что мирное урегулирование в Газе должно начаться с прекращения огня, за которым «последует переход к переговорам о предоставлении палестинцам их законных прав».

В ответ Кэмерон отметил роль Ливана в предотвращении эскалации в регионе и подчеркнул ее недопустимость.

Ранее израильское правительство опровергло сведения о призывах США не наносить удары по инфраструктуре организации «Хезболла» в Ливане в октябре. Подобную информацию власти Израиля назвали «некорректной».

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