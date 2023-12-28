Росгвардейцы сбили украинский БПЛА самолетного типа в ДНР

В ДНР спецназ Росгвардии сбил беспилотник ВСУ самолетного типа

Спецназ Росгвардии при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружил в небе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Данный объект принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Росгвардейцы из стрелкового оружия нанесли поражение БПЛА, после чего он совершил аварийную посадку и раскололся на несколько частей при ударе о землю. С помощью роботизированного мобильного комплекса специалисты обследовали сбитый беспилотник, взрывчатых веществ или устройств на нем обнаружено не было. Позже БПЛА уничтожили накладным зарядом.

Ранее сотрудники Росгвардии в ДНР перехватили украинский беспилотник, замаскированный под птицу.