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11:23, 28 декабря 2023Силовые структуры

Росгвардейцы сбили украинский БПЛА самолетного типа в ДНР

В ДНР спецназ Росгвардии сбил беспилотник ВСУ самолетного типа

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Спецназ Росгвардии при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружил в небе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Данный объект принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Росгвардейцы из стрелкового оружия нанесли поражение БПЛА, после чего он совершил аварийную посадку и раскололся на несколько частей при ударе о землю. С помощью роботизированного мобильного комплекса специалисты обследовали сбитый беспилотник, взрывчатых веществ или устройств на нем обнаружено не было. Позже БПЛА уничтожили накладным зарядом.

Ранее сотрудники Росгвардии в ДНР перехватили украинский беспилотник, замаскированный под птицу.

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      Олеся Мицкевич
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