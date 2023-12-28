Россиянам назвали самую вредную категорию алкогольных напитков
Диетолог Елена Тихомирова назвала сладкие коктейли самой вредной категорией алкогольных напитков. Ее слова приводит издание NEWS.ru.
По словам Тихомировой, злоупотребление сладкими алкогольными коктейлями может стать причиной головной боли и плохого самочувствия на следующий день. Сильный похмельный синдром возникнет из-за их употребления в сочетании с жирной пищей, объяснила она.
Также диетолог указала на то, что коктейли могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. «Алкогольные коктейли дают лишнюю нагрузку на печень и почки, что может привести к серьезным осложнениям», — предупредила врач. Вместо них Тихомирова посоветовала пить в умеренных количествах сухое вино либо 40-градусные напитки, например текилу, коньяк или виски.
Ранее диетолог Кара Шоу назвала идеальный завтрак при похмелье. Она посоветовала после обильного употребления горячительных напитков съедать три яйца.