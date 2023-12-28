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21:08, 28 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали самую вредную категорию алкогольных напитков

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Диетолог Елена Тихомирова назвала сладкие коктейли самой вредной категорией алкогольных напитков. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

По словам Тихомировой, злоупотребление сладкими алкогольными коктейлями может стать причиной головной боли и плохого самочувствия на следующий день. Сильный похмельный синдром возникнет из-за их употребления в сочетании с жирной пищей, объяснила она.

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Также диетолог указала на то, что коктейли могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. «Алкогольные коктейли дают лишнюю нагрузку на печень и почки, что может привести к серьезным осложнениям», — предупредила врач. Вместо них Тихомирова посоветовала пить в умеренных количествах сухое вино либо 40-градусные напитки, например текилу, коньяк или виски.

Ранее диетолог Кара Шоу назвала идеальный завтрак при похмелье. Она посоветовала после обильного употребления горячительных напитков съедать три яйца.

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      Алиса Дмитриева
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