Диетолог подсказала идеальный вариант завтрака при похмелье

Диетолог Шоу посоветовала при похмелье съесть на завтрак три яйца

Диетолог Кара Шоу считает, что после вечеринки с алкоголем еда должна выполнить две функции: повысить уровень сахара в крови и помочь печени восстановиться. Вариант идеального завтрака при похмелье она подсказала изданию Metro.

Шоу заявила, что завтрак для восстановления после алкогольной интоксикации должен состоять из трех яиц, половины стакана грибов, половинки авокадо, куска сыра фета, горсти жареных помидоров и капли оливкового масла. По мнению диетолога, такой набор продуктов обеспечит организм необходимыми белками, жирами, а также витаминами групп Е и В. Последние, уточнила Шоу, помогают поддержать печень, вынужденную усиленно работать и выводить из организма алкоголь.

Шоу добавила, что большое количество белка в ее рецепте завтрака позволит быстро повысить уровень сахара в крови. По ее словам, из-за употребления спиртных напитков, особенно пива и сладких коктейлей, уровень глюкозы может сильно упасть. Чтобы его поднять, она посоветовала съесть завтрак в течение 90 минут после пробуждения.

Ранее психиатр-нарколог Даниил Петров рассказал об опасных методах борьбы с похмельем. По его мнению, наиболее вредными являются попытки избавиться от алкоголя в организме, занимаясь спортом или посещая баню.

