Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:15, 28 декабря 2023Забота о себе

Диетолог подсказала идеальный вариант завтрака при похмелье

Диетолог Шоу посоветовала при похмелье съесть на завтрак три яйца

Фото: Timolina / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Кара Шоу считает, что после вечеринки с алкоголем еда должна выполнить две функции: повысить уровень сахара в крови и помочь печени восстановиться. Вариант идеального завтрака при похмелье она подсказала изданию Metro.

Шоу заявила, что завтрак для восстановления после алкогольной интоксикации должен состоять из трех яиц, половины стакана грибов, половинки авокадо, куска сыра фета, горсти жареных помидоров и капли оливкового масла. По мнению диетолога, такой набор продуктов обеспечит организм необходимыми белками, жирами, а также витаминами групп Е и В. Последние, уточнила Шоу, помогают поддержать печень, вынужденную усиленно работать и выводить из организма алкоголь.

Шоу добавила, что большое количество белка в ее рецепте завтрака позволит быстро повысить уровень сахара в крови. По ее словам, из-за употребления спиртных напитков, особенно пива и сладких коктейлей, уровень глюкозы может сильно упасть. Чтобы его поднять, она посоветовала съесть завтрак в течение 90 минут после пробуждения.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Ранее психиатр-нарколог Даниил Петров рассказал об опасных методах борьбы с похмельем. По его мнению, наиболее вредными являются попытки избавиться от алкоголя в организме, занимаясь спортом или посещая баню.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ. В отряде рассказали, как это было

      Россиянам назвали способы правильно подготовиться к ремонту

      Россиянин похитил девушку на почве ревности и избивал ее в течение дня

      Появились подробности о снятых с поезда Москва — Симферополь детях

      США предложили изучить способы изъять заблокированные активы России

      В Конгрессе проверят данные о сговоре Байдена по делу его сына Хантера

      В России решили заманить иностранных инвесторов длинными визами

      Рост экономики России замедлился

      Россиянин описал катание на лыжах в Сочи фразой «цены как в Куршевеле»

      Российским ресторанам захотели разрешить продавать алкоголь навынос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости