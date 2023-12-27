Названы опасные способы борьбы с похмельем

Нарколог Петров назвал попытку «пропотеть» опасным способом борьбы с похмельем

Многие народные способы борьбы с похмельем не только не помогают, но могут быть опасны для здоровья. Об этом «Ленте.ру» рассказал психиатр-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров. Одними из самых вредных он назвал попытки «пропотеть», а также попытки привести себя в чувство с помощью кофе и энергетиков.

«Физический труд, тренировка в зале, баня и другие активности, чтобы "пропотеть" — популярный, но крайне опасный способ избавиться от похмелья. Любая серьезная физическая нагрузка или экстремальная температура приводит к сгущению крови, нарушению работы сердца и других органов. Поэтому такие методы при похмелье противопоказаны», — предупредил врач.

Распространено мнение, что плотный жирный завтрак может помочь в борьбе с похмельем. Это, по словам специалиста, неверно. Организму, наоборот, нужна более легкая, диетическая, но питательная еда, богатая белками, витаминами, минералам, чтобы дать отдых печени и желудку, а также восполнить запасы необходимых веществ.

«Но больше всего организму нужна вода, обычная негазированная минеральная. Можно также пить рассол, кефир, морсы, натуральные соки, — рекомендовал Петров. — Избегайте употребления крепкого черного чая, кофе и, тем более, энергетиков, стимулирующих центральную нервную систему. Они будут способствовать еще большему обезвоживанию организма, могут повысить артериальное давление и ускорить сердцебиение, что очень опасно в таком состоянии».

С осторожностью нарколог рекомендовал относиться и к самостоятельному приему фармпрепаратов. По его словам, часто, чтобы избавиться от головной боли, люди принимают нестероидные противовоспалительные препараты. Но, во-первых, они не помогут, ведь природа головной боли при похмелье иная, а во-вторых, сгустят кровь, что повышает риск тромбообразования и плохо действует на слизистую желудка.

Самый худший способ — «опохмел» новой дозой алкоголя. В процессе расщепления этанол превращается в ацетальдегид, а затем — в уксусную кислоту. Именно накопление первого в крови приводит к интоксикации организма с сопутствующими ему симптомами. Похмелье пройдет само, как только ацетальдегид и продукты его распада выйдут из организма. Доставлять еще одну дозу ацетальдегида в организм — стратегически крайне не верный ход Даниил Петров нарколог

Облегчение новая доза алкоголя, действительно, принесет, но эффект, как предупредил Петров, окажется крайне недолговременным.

«В итоге этиловый спирт присоединится к уже имеющемуся ацетальдегиду и усилит похмелье. В этот момент появляется соблазн снова снять симптомы и употребить еще одну дозу алкоголя. Именно так начинается порочный круг, когда опохмеление приводит к запою и зависимости», — заключил нарколог.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.