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15:46, 28 декабря 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о красноречивом признаке проблем с желудком

Фото: Ryan Moreno / Unsplash

Чаще всего урчание в животе — это естественный физиологический процесс, однако в некоторых случаях оно может быть красноречивым признаком проблем с желудком. Об основных причинах урчания в животе «Ленте.ру» рассказала терапевт Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Светлана Бабина.

Бабина обратила внимание россиян на то, что в большинстве случаев урчание возникает вследствие движения жидкости и газа в кишечнике. Обычно оно быстро проходит и никакой серьезной угрозы для здоровья не представляет, и о нем забывают. Также, по словам врача, урчание может быть сигналом нарушения режима питания и голода.

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Чаще других, по словам терапевта, сталкиваются с урчанием в животе любители гастрономических изысков, сладкого, застолий, газированных напитков и фастфуда.

Переедание, еда на ходу, быстрый темп и отсутствие полноценного пережевывания пищи, запивание ее водой также могут запустить этот физиологический процесс. Кроме того, спровоцировать повышенное газообразование и урчание могут бобовые культуры, капуста, редис, брокколи, яблоки, горох, чернослив, пиво, квас, шампанское, сладкие газированные напитки

Светлана Бабинаврач-терапевт

Причиной урчания в животе, продолжила Бабина, может быть непереносимость некоторых продуктов, таких как глютен или молоко, дисахаридная недостаточность вследствие недостаточности ферментов для переваривания пищи.

Также этот симптом может появиться из-за стресса или при беременности, когда происходит изменение гормонального фона женщины, и высокий уровень гормона прогестерона оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру в кишечнике.

Если же урчание в животе становится систематическим, Бабина рекомендовала обратиться за консультацией к врачу. Она призвала сделать это незамедлительно, если наряду с этим беспокоят, например, боль в животе, нарушение стула (запор или диарея), отрыжка, изжога, позывы к рвоте, наличие следов крови на туалетной бумаге, тошнота, необъяснимое похудение или отсутствие аппетита.

В этом случае необходимо пройти обследование с целью исключения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности гастрита, колита, панкреатита, язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваний желчевыводящих путей, синдрома избыточного бактериального роста, синдрома раздраженного кишечника, паразитарных, инфекционных и онкологических заболеваний

Светлана Бабинаврач-терапевт

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      Наталья Обрядина
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