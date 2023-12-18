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12:51, 18 декабря 2023Забота о себе

Врачи нашли связь между тремя продуктами и опасным изменением в крови человека

«РГ»: красное мясо, бекон, сосиски и колбасы повышают уровень жира в крови

Фото: MChe Lee / Unsplash

Врачи заявили, что жирное красное мясо и еще три категории популярных продуктов питания повышают уровень нездорового жира в крови. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ») со ссылкой на издание Pronews.

Специалисты нашли связь между опасным изменением в крови человека и употреблением слишком большого количества красного мяса. По их словам, этот продукт может спровоцировать серьезные метаболические нарушения, включая диабет второго типа, неалкогольную жировую болезнь печени и патологии сердечно-сосудистой системы.

Еще одной повышающей уровень жира в крови категорией продуктов медики назвали мясные деликатесы с высокой степенью обработки, например, бекон, сосиски и колбасы. В них содержится большое количество сахара, натрия и других веществ, которые могут нанести вред микробиому в кишечнике, подчеркнули специалисты.

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Также врачи призвали с осторожностью употреблять сладкие безалкогольные напитки, в том числе пакетированные соки с сахаром. «Они перегружают печень и увеличивают риск нездорового уровня жира в крови, что является фактором риска метаболических заболеваний», — уточнили специалисты.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург предупредил о неочевидном вреде картофеля для здоровья. При частом употреблении этого продукта увеличивается риск развития сахарного диабета, гипертонии и других опасных заболеваний, заявил врач.

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      Наталья Обрядина
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