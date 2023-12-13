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12:32, 13 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили о неочевидном вреде картофеля для здоровья

Диетолог Гинзбург: картофель увеличивает вероятность развития сахарного диабета

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

При частом употреблении картофеля увеличивается риск развития сахарного диабета и других заболеваний. Об этом неочевидном вреде популярного овоща предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, что картофель содержит быстрые углеводы, которые при попадании в организм моментально расщепляются и резко увеличивают уровень глюкозы в крови. Если этот процесс повторяется постоянно, отмечает эксперт, то постепенно у человека ухудшится обмен веществ, появится лишний вес и увеличится вероятность развития сахарного диабета. Также, по словам врача, любители картофеля чаще болеют атеросклерозом и гипертонией.

Чтобы уменьшить опасные последствия для здоровья, Гинзбург посоветовал выбирать нерассыпчатые сорта и готовить овощ в кожуре. По его словам, это поможет сохранить больше клетчатки, которая замедляет переваривание. Кроме того, Гинзбург рекомендовал есть остывший картофель, так как он содержит больше резистентного крахмала, который медленнее расщепляется или совсем не расщепляется.

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Даже при соблюдении этих советов каждый день употреблять картофель нежелательно, считает специалист. По его мнению, лучше разнообразить рацион другими овощами и злаками. Картофель же всегда следует подавать с большим количеством других овощей.

Ранее нутрициолог Мария Меньшикова предупредила, что из-за частого потребления фастфуда можно поглупеть. По ее словам, дефицит питательных веществ и витаминов и переизбыток насыщенных жиров приводит к ухудшению работы мозга, памяти и основных мыслительных процессов.

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      Екатерина Улитина
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