Россиян предупредили о риске поглупеть из-за фастфуда

Нутрициолог Меньшикова предупредила об угрозе поглупеть из-за фастфуда

Злоупотребление фастфудом чревато не только развитием ожирения, но также проблемами с кожей, почками, суставами, развитием депрессии. Кроме того, из-за дефицита питательных веществ и витаминов любители фастфуда могут поглупеть. Об этом «Ленте.ру» рассказала нутрициолог Мария Меньшикова.

«Одной из основных проблем фастфуда является высокое содержание калорий и низкое содержание полезной клетчатки и ненасыщенных жиров. Эти калории дают энергию, но не обеспечивают долгосрочное насыщение. В результате, человек через некоторое время снова ощущает голод. А избыточно переработанные и рафинированные продукты буквально сковывают работу кишечника, — предупредила Меньшикова. — Фастфуд — это также проблемы с кожей: акне, перхоть, повышенное выделение кожного сала».

Такая пища, по словам нутрициолога, также богата глутаматом натрия, нитритами, сахарином, бикарбонатом и бензоатом натрия. Их избыток может привести к проблемам с почками, подвижностью суставов и ухудшению прочности костей и зубов.

Фастфуд заставляет глупеть. Дефицит питательных веществ и витаминов и переизбыток насыщенных жиров приводит к ухудшению работы мозга, снижению памяти, основных мыслительных процессов Мария Меньшикова нутрициолог

Ожирение, которое рискуют получить любители фастфуда, как предупредила Меньшикова, тоже тянет за собой ряд проблем: сахарный диабет, повышенное давление, снижение либидо, нарушение менструальной функции у женщин, бесплодие. Кроме того, выяснилось, что питающиеся фастфудом на 51 процент более склонны к развитию депрессии.

«Итак, любитель фастфуда будет выглядеть толстым, заторможенным, с плохим настроением, с плохими зубами, покрыт прыщами и перхотью. Что же касается полезного фастфуда, то по смыслу термина такового не существует. Еда на бегу, еда второпях, даже если она приготовлена из экологически чистых продуктов, по всем правилам чистого питания, не может быть полезной. Относительно правильный фастфуд это шаурма. Если убрать майонез и разбавленный кетчуп, остальные ингредиенты неплохи», — заключила Меньшикова.

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