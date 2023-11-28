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15:18, 28 ноября 2023Забота о себе

Врач дала советы по укреплению памяти

Невролог Галина Чудинская призвала использовать метод локи для улучшения памяти

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

Для улучшения памяти можно использовать так называемый метод локи, заявила невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. В комментарии для «Ленты.ру» врач дала и другие советы, с помощью которых можно научиться лучше запоминать информацию.

Некоторые причины ухудшения памяти и концентрации связаны с биологическими процессами — старением, болезнями, травмами или генетикой, рассказала Чудинская. Другие же, отметила она, напрямую зависят от образа жизни, психологического состояния и окружающей среды. К числу таких факторов относятся высокие нагрузки, многозадачность, постоянный стресс.

Однако существуют способы, помогающие улучшить память и концентрацию, обнадежила невролог. Так, первым делом она призвала больше отдыхать и высыпаться: в это время мозг восстанавливается, перерабатывает и закрепляет информацию, полученную в течение дня.

Необходимо спать не менее семи-восьми часов в сутки, придерживаться режима сна и бодрствования, избегать перед сном возбуждающих факторов (шум, алкоголь, кофеин, синего света от экранов гаджетов)

Галина Чудинскаяневролог

Для слаженной работы мозга требуется полноценное питание, продолжила врач. По мнению собеседницы «Ленты.ру», в рационе должны быть орехи и семена для защиты нервных клеток от повреждений, черника и малина для улучшения памяти и снижения риска развития болезни Альцгеймера, жирная рыба для нейромедиаторов. Также на пользу мозгу и нервной системе идут яйца и зеленый чай.

Важна и физическая активность. С помощью ее мы улучшаем кровоснабжение мозга, стимулируем рост нейронов, а также получаем снижающие стресс эндорфины. Рекомендуется посвящать физическим упражнениям не менее 30 минут в день три-пять раз в неделю

Галина Чудинскаяневролог
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Кроме того, тренировать память, мозг и нервную систему можно с помощью специальных упражнений, отметила невролог. Например, для запоминания используют метод локи. Так, чтобы запомнить список покупок, можно представить, что на пороге дома лежит огромный арбуз, в прихожей висит шуба из бананов, на кухне — гора сыра. Чем более абсурдными и эмоциональными будут ассоциации, тем лучше, заверила Чудинская. В магазине же необходимо вспомнить в деталях то, что связано с каждым объектом.

Другие способы укрепления памяти — игры в анаграммы, решение кроссвордов, логических головоломок типа судоку. Они помогают тренировать зрительную и рабочую память, внимание, скорость мышления и креативность, логику и гибкость ума

Галина Чудинскаяневролог

С помощью перечисленных практик можно не только улучшить когнитивные способности, но и повысить самооценку и уверенность в себе, резюмировала врач.

Ранее невролог Светлана Дума перечислила меры профилактики деменции. В этом хорошо помогают чтение и раскрашивание, заверила она.

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      Вера Владзиевская
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