Врач дала советы по укреплению памяти

Невролог Галина Чудинская призвала использовать метод локи для улучшения памяти

Для улучшения памяти можно использовать так называемый метод локи, заявила невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. В комментарии для «Ленты.ру» врач дала и другие советы, с помощью которых можно научиться лучше запоминать информацию.

Некоторые причины ухудшения памяти и концентрации связаны с биологическими процессами — старением, болезнями, травмами или генетикой, рассказала Чудинская. Другие же, отметила она, напрямую зависят от образа жизни, психологического состояния и окружающей среды. К числу таких факторов относятся высокие нагрузки, многозадачность, постоянный стресс.

Однако существуют способы, помогающие улучшить память и концентрацию, обнадежила невролог. Так, первым делом она призвала больше отдыхать и высыпаться: в это время мозг восстанавливается, перерабатывает и закрепляет информацию, полученную в течение дня.

Необходимо спать не менее семи-восьми часов в сутки, придерживаться режима сна и бодрствования, избегать перед сном возбуждающих факторов (шум, алкоголь, кофеин, синего света от экранов гаджетов) Галина Чудинская невролог

Для слаженной работы мозга требуется полноценное питание, продолжила врач. По мнению собеседницы «Ленты.ру», в рационе должны быть орехи и семена для защиты нервных клеток от повреждений, черника и малина для улучшения памяти и снижения риска развития болезни Альцгеймера, жирная рыба для нейромедиаторов. Также на пользу мозгу и нервной системе идут яйца и зеленый чай.

Важна и физическая активность. С помощью ее мы улучшаем кровоснабжение мозга, стимулируем рост нейронов, а также получаем снижающие стресс эндорфины. Рекомендуется посвящать физическим упражнениям не менее 30 минут в день три-пять раз в неделю

Галина Чудинская невролог

Кроме того, тренировать память, мозг и нервную систему можно с помощью специальных упражнений, отметила невролог. Например, для запоминания используют метод локи. Так, чтобы запомнить список покупок, можно представить, что на пороге дома лежит огромный арбуз, в прихожей висит шуба из бананов, на кухне — гора сыра. Чем более абсурдными и эмоциональными будут ассоциации, тем лучше, заверила Чудинская. В магазине же необходимо вспомнить в деталях то, что связано с каждым объектом.

Другие способы укрепления памяти — игры в анаграммы, решение кроссвордов, логических головоломок типа судоку. Они помогают тренировать зрительную и рабочую память, внимание, скорость мышления и креативность, логику и гибкость ума Галина Чудинская невролог

С помощью перечисленных практик можно не только улучшить когнитивные способности, но и повысить самооценку и уверенность в себе, резюмировала врач.

Ранее невролог Светлана Дума перечислила меры профилактики деменции. В этом хорошо помогают чтение и раскрашивание, заверила она.