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10:25, 22 ноября 2023Забота о себе

Россиянам перечислили меры профилактики деменции

Врач Дума рассказала, что чтение и раскраски помогают в профилактике деменции

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Чтение и раскраски помогают в профилактике старческого слабоумия, рассказала невролог Светлана Дума. Меры по снижению риска развития старческого слабоумия врач перечислила изданию NGS.ru.

Дума отметила, что деменция чаще всего развивается у людей старше 78 лет. Однако случается, что болезнь настигает и более молодых — тех, кому еще не исполнилось 60 лет.

Первым симптомом старческого слабоумия являются заявления человека о предъявляемых к нему окружающими людьми завышенных требованиях. Если человек постоянно твердит, что дома или на работе все от него чего-то хотят, это должно насторожить. Зачастую при слабоумии меняется настроение: человек становится тревожным и всем недовольным

Светлана Думаневролог

По словам невролога, более яркими симптомами деменции являются потеря во времени и пространстве. Так, человек, отправившись в магазин, может потеряться и не понимать, где находится. Также при слабоумии нарушается речь, человек забывает названия предметов, предупредила она россиян.

по официальным данным, в России с деменцией живут
1,3
миллиона человек
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Несмотря на неизлечимость деменции, ее можно профилактировать, обнадежила Дума. Так, по ее словам, на преддементной стадии или на начальной стадии развития важно стимулировать человека постоянно тренировать мозг. Важную роль в этом играет чтение, заверила врач. Также полезны для мозга раскраски и арт-терапия.

«И чем больше интересов в жизни, тем лучше. Кто-то рисует, кто-то мастерит, кто-то путешествует. Творит что-то, кто-то в хоре поет, кто-то просто ходит на симфонический концерт. Человек должен найти свою радость», — подвела итог врач.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская предупредила о неожиданной опасности привычки, кажущейся многим безобидной. Врач связала с развитием онкологических заболеваний непроизвольное кусание губ и щек.

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      Алиса Дмитриева
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