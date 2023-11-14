Врач предупредила о грозящей раком безобидной привычке

Невролог Демьяновская: кусание щек и губ может грозить инфицированием и раком

Одна кажущаяся многим безобидной привычка может привести к инфицированию и развитию рака, предупредила невролог Екатерина Демьяновская. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Демьяновская связала с развитием онкологических заболеваний непроизвольное кусание губ и щек. «Покусывание губ и щек относится к патомимиям — навязчивым расстройствам, при которых человек сам себе наносит повреждения. Другие возможные проявления патомимий — выдергивание волос, царапание и щипание кожи, выдавливание прыщей» — объяснила врач.

Частая и длительная травматизация слизистых оболочек, рассказала невролог, может спровоцировать предраковые заболевания, например лейкоплакию и даже рак. При лейкоплакии, продолжила Демьяновская, на внутренней поверхности щек и губ, на языке, деснах и небе образуются белые утолщения, живые клетки эпителия превращаются в плотные роговые чешуйки, а чешуйки — в огрубевшие бляшки. Ороговевшие клетки эпителия, предупредила специалист, склонны к злокачественному перерождению — по статистике, примерно у 17 процентов людей с лейкоплакией развивается плоскоклеточный рак полости рта.

По словам Демьяновской, игнорировать такую привычку не стоит и для начала можно обратиться к стоматологу, поскольку постоянное прикусывание щек и губ связано с неправильным прикусом или хроническими инфекциями в полости рта.

Если с точки зрения стоматологии все хорошо, следует прийти на консультацию к неврологу или психиатру. Врач сможет понять, есть ли у человека какие-либо неврологические или психические расстройства, и разработает план лечения Екатерина Демьяновская невролог

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