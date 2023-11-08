Привычку устанавливать несколько будильников назвали опасной

Профессор психиатрии Баснер: повторный сигнал будильника ухудшает качество сна

Профессор психиатрии отделения сна и хронобиологии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета (США) Матиас Баснер предупредил, что привычка устанавливать несколько будильников через определенный промежуток времени ухудшает качество сна и может быть опасна для здоровья. Его мнение приводит HuffPost.

Профессор назвал непрерывность сна до самого пробуждения важнейшим условием для восстановления организма, поэтому он рекомендовал установить один будильник и вставать сразу после его сигнала. «Те полчаса, которые вы дремлете после первого сигнала будильника, принесут меньше пользы, чем если бы вы спали, не просыпаясь», — заявил Баснер.

Психиатр добавил, что часто после повторного пробуждения люди чувствуют себя разбитыми и уставшими, такое состояние может сохраняться в течение всего дня. По его словам, это происходит, если прервать быструю фазу сна, в которую мозг погружается перед пробуждением.

Невролог Патрик Фуллер добавил, что хотя прерывистый сон имеет риски для здоровья, не нужно демонизировать повтор на будильнике, так как в некоторых случаях он приносит пользу. Например, говорит врач, если человек поздно лег спать и сигнал будит его из фазы глубокого сна, то лучше отключить его и поспать еще полчаса-час, чтобы чувствовать себя бодрее.

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