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13:13, 28 декабря 2023Экономика

Россияне назвали желаемый размер доходов в 2024 году

Большинство россиян захотели иметь доход от 100 тысяч рублей в 2024 году

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В следующем году большинство россиян (67 процентов) хотели бы иметь доход выше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «ПСБ Благосостояние», на которые ссылается ТАСС.

В частности, 37 процентов респондентов назвали оптимальной сумму в 100-200 тысяч рублей, 14 процентов — 200-300 тысяч рублей, 18 процентов хотели бы получать более крупные суммы. В то же время почти каждый третий считает нормальным доход до 100 тысяч рублей. При этом 35 процентов респондентов хотели бы повысить уровень своего дохода примерно на треть, а каждый пятый — приблизительно в полтора раза.

Опрошенные также ответили, что в 2024 году хотели бы увеличить доход (38 процентов), сменить работу (29 процентов) или открыть бизнес (21 процент). Кроме того, в планах у россиян сформировать финансовую подушку безопасности (19 процентов) и начать инвестировать (18 процентов). Остальные были бы не против оптимизировать расходы, уменьшить количество спонтанных трат, сделать крупную покупку или погасить кредиты.

В рейтинг специалистов, которым в 2023 году предлагали зарплату выше 100 тысяч рублей, вошли DevOps-инженеры — их зарплату оценили в 214 тысяч рублей. Помимо них, к дорогим специалистам отнесли дата-сайентистов (202,5 тысячи рублей), системных аналитиков (150,9 тысячи рублей), программистов и разработчиков (129,9 тысячи рублей), риелторов (124,4 тысячи рублей), геодезистов (122,7 тысячи рублей), брокеров (121,6 тысячи рублей).

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      Мария Грушко
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