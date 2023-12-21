Названы самые высокооплачиваемые специальности в России в 2023 году

В 2023 году самые высокие зарплаты предлагали дата-сайентистам и фрезеровщикам

В рейтинг дорогих специалистов в 2023 году вошли дата-сайентисты и фрезеровщики. Высокооплачиваемые специальности назвали аналитики hh.ru, результаты исследования приводит РБК.

В топ вакансий, которым предлагали зарплату более 100 тысяч рублей, вошли. Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками, которые не руководят большим коллективом, стали DevOps-инженеры — их зарплату оценили в 214 тысяч рублей. Помимо них, к дорогим специалистам отнесли дата-сайентистов (202,5 тысячи рублей), системных аналитиков (150,9 тысячи рублей), программистов и разработчиков (129,9 тысячи рублей), риелторов (124,4 тысячи рублей), геодезистов (122,7 тысячи рублей), брокеров (121,6 тысячи рублей).

Также в рейтинге дорогих специалистов отметили машинистов (118,4 тысячи рублей), главных инженеров проекта (118,3 тысячи рублей, продуктовых аналитиков (115,7 тысячи рублей), геологов (109,6 тысячи рублей), BI-аналитиков и аналитиков данных (107,4 тысячи рублей), токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков (106,4 тысячи рублей), бизнес-аналитиков (105,2 тысячи рублей) и прорабов (104,5 тысячи рублей).

Ранее президент Владимир Путин признал, что подавляющее большинство граждан России живут от зарплаты до зарплаты. Об этом он заявил на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Обеспеченные граждане, по мнению главы государства, должны «вынимать своих отпрысков из зоны комфорта» и мотивировать их трудиться и стремиться к чему-то. Тогда дети будут чего-то добиваться в жизни, отметил он.

Повышение зарплат — главный способ борьбы с кадровым голодом в стране, отметили топ-менеджеры и HR-специалисты. Такой механизм выбирают 62 процента работодателей в России. Реже представители компаний готовы вкладываться в бренд (54 процента) и обеспечивать сотрудникам гибкие условия труда, в том числе предлагать удаленную работу (45 процентов респондентов).