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09:12, 28 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин отбился от исколовшей его ножом сожительницы

В Архангельской области россиянка получила срок за нападение на сожителя с ножом

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Архангельской области 31-летнюю россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима за покушение на жизнь 39-летнего сожителя. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 25 января в паре произошел конфликт. Испытывая сильнейшую личную неприязнь, женщина схватила нож и атаковала сожителя. Она успела исколоть его острием, нанеся несколько ударов в грудь и по голове. Потерпевший выжил благодаря активному сопротивлению, оказанному нападавшей, ему также удалось в какой-то момент отобрать нож. Прибывшие медики оказали мужчине срочную медицинскую помощь.

Обвиняемая признала свою вину частично и пояснила следователю, что ссора произошла из-за того, что сожитель ее приревновал из-за общения с другим мужчиной в его отсутствие.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что в Ленинградской области женщина ранила мужа из-за угроз сдать ее в психбольницу.

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      Владимир Седов
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