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18:31, 28 декабря 2023Путешествия

Российская авиакомпания собралась летать за рубеж на отечественных самолетах

Red Wings собралась летать в Грузию и Израиль на самолетах Ту-214 и Ту-204

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская авиакомпания Red Wings собралась летать за рубеж на отечественных самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности. Об этом сообщила замгендиректора по управлению флотом АО «Ред Вингс» Екатерина Рухлова, пишет РИА Новости.

По ее словам, это может произойти уже в феврале 2024 года. Рухлова рассказала, что перевозчик планирует начать рейсы на данных воздушных судах в Азербайджан, Грузию и Израиль.

Ранее в декабре российская авиакомпания «Якутия» запустила распродажу билетов. Так, в рамках акции россияне могут купить авиабилеты 28 и 29 декабря по новогоднему тарифу за 2024 рубля. Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут 31 января, а также 1 и 2 января.

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      Фариза Бацазова
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