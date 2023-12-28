Российская авиакомпания собралась летать за рубеж на отечественных самолетах

Red Wings собралась летать в Грузию и Израиль на самолетах Ту-214 и Ту-204

Российская авиакомпания Red Wings собралась летать за рубеж на отечественных самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности. Об этом сообщила замгендиректора по управлению флотом АО «Ред Вингс» Екатерина Рухлова, пишет РИА Новости.

По ее словам, это может произойти уже в феврале 2024 года. Рухлова рассказала, что перевозчик планирует начать рейсы на данных воздушных судах в Азербайджан, Грузию и Израиль.

Ранее в декабре российская авиакомпания «Якутия» запустила распродажу билетов. Так, в рамках акции россияне могут купить авиабилеты 28 и 29 декабря по новогоднему тарифу за 2024 рубля. Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут 31 января, а также 1 и 2 января.

