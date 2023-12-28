Севший на реку в Якутии самолет ввели в эксплуатацию полвека назад

Shot: севший на реку в Якутии самолет ввели в эксплуатацию в 1971 году

Самолет Ан-24, севший на замерзшую реку в Якутии, ввели в эксплуатацию более полувека назад. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным источника, первый полет лайнера с бортовым номером RA-47821 состоялся в 1971 году. За 52 года воздушное судно сменило по меньшей мере четырех владельцев.

Уточняется, что в 2011 году борт летал под брендом UTair Express, в 2015-м он перешел авиакомпании «КрасАвиа». В 2016 самолет использовал перевозчик «ИрАэро», а с 2018 года он принадлежит «Полярным авиалиниям».