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08:44, 28 декабря 2023Путешествия

Севший на реку в Якутии самолет ввели в эксплуатацию полвека назад

Shot: севший на реку в Якутии самолет ввели в эксплуатацию в 1971 году

Самолет Ан-24, севший на замерзшую реку в Якутии, ввели в эксплуатацию более полувека назад. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным источника, первый полет лайнера с бортовым номером RA-47821 состоялся в 1971 году. За 52 года воздушное судно сменило по меньшей мере четырех владельцев.

Уточняется, что в 2011 году борт летал под брендом UTair Express, в 2015-м он перешел авиакомпании «КрасАвиа». В 2016 самолет использовал перевозчик «ИрАэро», а с 2018 года он принадлежит «Полярным авиалиниям».

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      Мария Борисова
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