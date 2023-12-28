Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 28 декабря 2023Россия

Шойгу пообещал исполнить «большое желание» 15-летней россиянки

Глава Минобороны Шойгу пообещал познакомить 15-летнюю москвичку с летчиками

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал исполнить желание 15-летней жительницы Москвы, которая хочет встретиться с российскими летчиками. Глава военного ведомства принял участие в акции «Елка желаний», сообщает Telegram-канал Минобороны.

На кадрах Шойгу зачитывает сообщение, оставленное девушкой по имени Александра. Россиянка попросила познакомить ее с пилотажными группами и разрешить участвовать в параде на Красной площади. «Ну, это большое желание», — произносит он.

Глава Минобороны пообещал организовать встречу с летчиками. Поучаствовать в параде девушка сможет при условии, если вступит в Юнармию, добавил он.

27 декабря президент России Владимир Путин созвонился с 11-летним мальчиком Никитой, который мечтал посетить Эрмитаж. Глава государства исполнил мечту ребенка, выбрав его открытку на «Елке желаний».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?

      Россиянин уехал в Таиланд работать психотерапевтом и попался с истекшей визой

      Названы находящиеся в зоне риска развития межпозвонковой грыжи люди

      В Турции произошла цепная авария

      На смену главному тренеру российского волейбольного клуба пришел его внук

      Астрономы провели наблюдения космического объекта неизвестного происхождения

      Депутата нашли мертвым в российском регионе

      Минобороны России раскрыло общее число контрактников в Вооруженных силах

      Шойгу пообещал исполнить «большое желание» 15-летней россиянки

      Врач развеял популярный миф о закаливании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости